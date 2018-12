Condividi | Red 22:16 Per la prima volta, la compagine algherese non conquista l´intera posta in palio, ma mantiene l´imbattibilità e la vetta della classifica. Nella palestra comunale di Uras, il match valido per la nona giornata del girone B del campionato regionale si chiude sul 2-2 Calcio a 5: pareggio esterno per l´Audax



ALGHERO - Per la prima volta, l'Audax Algherese non conquista l'intera posta in palio, ma mantiene l'imbattibilità e la vetta della classifica. Nella palestra comunale di Uras, il match valido per la nona giornata del girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5 si chiude sul 2-2.



Padroni di casa in vantaggio con Littera su calcio di punizione. Pari algherese con Stefano Oggianu, che capitalizza nel migliore dei modi una triangolazione con D'Antonio. Il primo tempo si chiude sull'1-1.



Al 10' della ripresa, lo stesso D'Antonio porta in vantaggio gli ospiti. L'Audax pare mantenere il controllo del gioco e sfiora la terza rete ma, a 5' dalla fine, il portiere dell'Uras Pinna esce dalla porta palla al piede, arriva fino ad una decina di metri dalla porta ospite e batte il “collega”D'Alessandro per il 2-2. Due minuti dopo, l'incrocio dei pali dice di no a Michael Oggianu. In conclusione, cartellino rosso per capitan Caboni.



URAS-AUDAX ALGHERESE 2-2:

URAS: Pinna, Sideri, Caboni, Grussu, Martis, Massa, Littera, Peddis.

