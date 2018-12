Condividi | Red 7:53 Ieri mattina, il coach del Banco di Sardegna Dinamo Vincenzo Esposito ha presentato la sfida che attende i suoi ragazzi: dopo la trasferta a Groningen in Fiba Europe cup, i sassaresi affronteranno l’Olimpia nella sfida valida per la decima giornata del campionato Lba Basket: Sassari sfida la corazzata Milano



SASSARI - Ieri mattina (sabato), il coach del Banco di Sardegna Dinamo Sassari Vincenzo Esposito ha presentato la sfida che attende i suoi ragazzi: dopo la trasferta a Groningen in Fiba Europe cup, questa sera, i biancoblu affronteranno l’Olimpia Milano nella sfida valida per la decima giornata del campionato Lba. «Affrontiamo una squadra che non ha bisogno di presentazioni, sappiamo tutti che è stata costruita per fare bene in campionato ed Eurolega, sappiamo che tipo di campionato sta disputando. Alla fine è una partita di pallacanestro, quindi la dobbiamo giocare al massimo; veniamo da un momento discreto dopo la pausa quindi entreremo in campo con la volontà di restare attaccati alla partita, giocheremo questi 40' poi si tireranno le somme».



Milano è una corazzata.

«È una squadra tecnicamente parlando lunga, fisica e con grande talento, noi però abbiamo dimostrato nei nostri momenti migliori di giocarcela con tutti. Il nostro obiettivo domani è quello di rimanere attaccati al match, e giocarcela per 40’. Non sarà facile, perché Milano è una squadra che punisce i minimi sbandamenti, motivo per cui l’aspetto difensivo è molto importante. Vengono concessi uno o due errori ma alla lunga vieni punito sia offensivamente sia difensivamente».



Quali saranno le vostre chiavi della partita?

«Dobbiamo continuare a combattere sotto i tabelloni, cosa che stiamo facendo bene, anche perché ci permette di giocare a un ritmo più congeniale al nostro. Con una squadra da Eurolega non puoi pensare di disputare una partita a ritmi bassi o con una difesa schierata, perché c’è un livello fisico difficile da affrontare. Dobbiamo continuare a contenere le palle perse, che secondo la mia esperienza devono essere meno di 11. Dobbiamo essere bravi a giocare situazioni dinamiche in attacco, per facilitare esecuzioni dei giochi: non sarà facile, ma la squadra sta crescendo, sta migliorando e ha ben presente che avversario andremo a incontrare».



Che risposte ha avuto dalla squadra al rientro dalla pausa?

