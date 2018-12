Condividi | Red 19:46 Tutto esaurito, domenica 23 dicembre ad Alghero, per il concerto di Paolo Fresu con l´ensemble I Virtuosi italiani, secondo appuntamento nel cartellone della rassegna JazzAlguer Back to Bach: sold out ad Alghero



ALGHERO - C'è già il tutto esaurito per il secondo concerto della rassegna JazzAlguer, in programma domenica 23 dicembre, ad Alghero. Di scena nella Cattedrale di Santa Maria, con inizio alle 21.30, Paolo Fresu e I Virtuosi italiani con il progetto “Back to Bach”. Infatti, è stato raggiunto in breve tempo il numero massimo di posti disponibili tramite i biglietti gratuiti (il concerto è a ingresso libero) che si potevano richiedere via e-mail a partire da giovedì.



In Back to Bach, la tromba di Fresu interagisce con uno degli ensemble più versatili ed apprezzati del panorama colto contemporaneo, facendo rivivere il barocco nella cifra jazzistica, in un viaggio musicale che alterna pagine di Handel, Telemann, Torelli, Monteverdi e Pachelbel, a brani di musicisti d’oggi come Uri Caine, Daniele di Bonaventura, Richard Galliano (altro ospite in arrivo prossimamente a JazzAlguer) e dello stesso Fresu. Inaugurata il 2 novembre dal concerto del violoncellista Mario Brunello, la seconda edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou club-events, con il contributo del Comune di Alghero, della Fondazione di Sardegna, della Camera di commercio di Sassari, della Fondazione Alghero e di alcuni sponsor privati, con il patrocinio dell'Assessorato regionale del Turismo.



