Condividi | Red 9:08 I posti disponibili ad Alghero sono quaranta. La scadenza delle iscrizioni è fissata per venerdì 21 dicembre, mentre la prima lezione è prevista per giovedì 27 Lotta al randagismo: patentino per i padroni del cane



ALGHERO - Il programma dell’Assessorato comunale all’Ecologia sul tema degli animali di affezione prevede un ulteriore appuntamento che riguarda il conseguimento del patentino per i possessori dei cani, obbligatorio per i proprietari dei cani aggressivi. In collaborazione con l’Ats Sardegna e con l'Assl di Sassari, l’Assessorato ha organizzato per questo un percorso formativo rivolto ai proprietari di cani, ai familiari di proprietari di cani ed a chi intende adottare un cane.



Il corso ha l’obiettivo di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario, tale da consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale. Inoltre, approfondimenti saranno riservati alla responsabilità civile e penale dei proprietari, al rispetto delle regole di convivenza e di pubblica sicurezza. Il percorso rientra tra le azioni adottate dal Comune di Alghero nell’ambito della lotta al randagismo.



I termini per la presentazione della domanda di partecipazione al percorso formativo, senza alcun costo, sono fissati a venerdì 21 dicembre. Possono iscriversi solo i maggiorenni residenti nel territorio comunale di Alghero, proprietari o familiari di proprietari di cani o che intendono adottare un cane. I posti disponibili sono quaranta. La prima lezione è prevista per giovedì 27. I moduli sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione Servizi al cittadino-Bandi, avvisi e graduatorie, o all’Infoalghero, in Via Cagliari (ex Casa del caffè). Commenti ALGHERO - Il programma dell’Assessorato comunale all’Ecologia sul tema degli animali di affezione prevede un ulteriore appuntamento che riguarda il conseguimento del patentino per i possessori dei cani, obbligatorio per i proprietari dei cani aggressivi. In collaborazione con l’Ats Sardegna e con l'Assl di Sassari, l’Assessorato ha organizzato per questo un percorso formativo rivolto ai proprietari di cani, ai familiari di proprietari di cani ed a chi intende adottare un cane.Il corso ha l’obiettivo di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario, tale da consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale. Inoltre, approfondimenti saranno riservati alla responsabilità civile e penale dei proprietari, al rispetto delle regole di convivenza e di pubblica sicurezza. Il percorso rientra tra le azioni adottate dal Comune di Alghero nell’ambito della lotta al randagismo.I termini per la presentazione della domanda di partecipazione al percorso formativo, senza alcun costo, sono fissati a venerdì 21 dicembre. Possono iscriversi solo i maggiorenni residenti nel territorio comunale di Alghero, proprietari o familiari di proprietari di cani o che intendono adottare un cane. I posti disponibili sono quaranta. La prima lezione è prevista per giovedì 27. I moduli sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione Servizi al cittadino-Bandi, avvisi e graduatorie, o all’Infoalghero, in Via Cagliari (ex Casa del caffè).