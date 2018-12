Condividi | M.P. 15:21 Nei fine settimana di dicembre a partire dalle 17 e nelle occasioni speciali si rimetterà in moto la slitta di Babbo Natale, "trainata" da Pro Loco, Aget e Tamburini e Trombettieri Porto Torres: la slitta di Babbo Natale percorre la città



Nei fine settimana di dicembre a partire dalle 17 e nelle occasioni speciali si rimetterà in moto la slitta di Babbo Natale, "trainata" da Pro Loco, Aget e Tamburini e Trombettieri. Inizierà il viaggio nei quartieri a partire dalle 17 ogni sabato e domenica.



La slitta percorrerà tutta la città, sostando in diversi quartieri e nella Piazza Umberto I, distribuendo dolci castagne a tutti i bambini, i quali potranno farsi immortalare a bordo insieme a Babbo Natale. Il mezzo di locomozione luminoso e colorato attraverserà le vie della città nei fine settimana di dicembre, fino alla vigilia, ma non mancheranno le incursioni a sorpresa anche in altri giorni della settimana.



La slitta di Babbo Natale sarà presente anche il 19 dicembre, presso la scalinata della Basilica di San Gavino, in occasione della manifestazione solidale "Miracolo di Natale". Il 22 e 23 dicembre parteciperà nel corso Vittorio Emanuele all'evento "Natale in Centro".