Rugby: Amatori Alghero di scena a Firenze

ALGHERO - L’Amatori Alghero è attesa domani, domenica 16 dicembre, dalla trasferta sul campo della Toscana Aeroporti I Medicei. Pesapane e compagni saranno impegnati in una difficile gara a Firenze, alla ricerca di punti. Le tre sconfitte di fila maturate con Union Capitolina, Bingo family Amatori Catania e l’ultima in casa con il Prato Sesto richiedono un cambio di rotta ed il ritorno al risultato positivo, evitando così che la capolista Capitolina allunghi ulteriormente sulle due inseguitrici che attualmente sono Pesaro (a -8) e proprio Alghero (a -9).



La trasferta di domani si presenta insidiosa, anche perché la formazione fiorentina è ultima in classifica con 11punti, superata nello scorso turno dal Prato Sesto, vittorioso proprio a Maria Pia. I Medicei vorranno recuperare terreno e soprattutto sfruttare il fattore campo. Di contro, troveranno gli algheresi che non avranno intenzioni diverse, visto come sono andati i tre turni precedenti.



Il fischio dell'incontro del signor Gabriel Chirnoaga di Roma è fissato per le 14.30. E mentre la prima squadra giocherà oltre Tirreno, anche le formazioni giovanili dell'Amatori Alghero saranno impegnati in trasferta, sul campo dell'Accademia Cagliari. A partire dalle 11, scenderanno in campo l'Under 14, l'Under 16 e l'Under 18 per i vari impegni nei campionati regionali.