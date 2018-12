Condividi | Red 15:07 Giovedì sera, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato per furto aggravato un 32enne algherese, già noto alle Forze dell´ordine che, approfittando di un attimo di distrazione dei proprietari di un negozio, ha sottratto il registratore di cassa con 1.200euro in contanti Furto aggravato: algherese in manette



ALGHERO – Giovedì sera, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato per furto aggravato un 32enne algherese, già noto alle Forze dell'ordine. Durante l’allestimento di una vetrina natalizia di un’attività commerciale nel centro cittadino, l’uomo, approfittando di un attimo di distrazione dei proprietari, ha sottratto il registratore di cassa con 1.200euro in contanti, strappandolo con violenza dalla sua sede.



Immediatamente, i poliziotti del personale del Commissariato di Pubblica sicurezza di Alghero, dopo aver inseguito il 32enne, lo ha rintracciato nelle vicinanze dell'attività e subito sottoposto a perquisizione personale che ha dato esito positivo, in quanto lo stesso aveva ancora addosso il denaro rubato. L'algherese è stato sottoposto ad arresto e questa mattina, in sede di udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha disposto, vista la sua pericolosità sociale del soggetto, la misura cautelare della custodia in carcere.