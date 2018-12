Condividi | Red 13:21 Presentata ieri, la 32esima Marcia della pace, promossa dalla Caritas di Ales-Terralba, dalla Delegazione regionale Caritas Sardegna, in collaborazione con il Csv Sardegna Solidale. Quest’anno, si terrà a Villacidro, venerdì 28 dicembre, alle 15 A Villacidro la 32esima Marcia della Pace



CAGLIARI - Presentata ieri (venerdì), nella sala stampa del Seminario arcivescovile di Cagliari, in Via Monsignor Cogoni 9, la 32esima Marcia della pace, promossa dalla Caritas di Ales-Terralba, dalla Delegazione regionale Caritas Sardegna, in collaborazione con il Csv Sardegna Solidale. Quest’anno, la Marcia si terrà a Villacidro, venerdì 28 dicembre, alle 15. In apertura dei lavori, il vescovo di Iglesias Giovanni Paolo Zedda (delegato della Conferenza episcopale sarda per il servizio della Carità) ha auspicato «un impegno di pace da parte di tutti, non solo delle istituzioni, ma anche di tutte le persone chiamate a vivere in una comunità. È necessaria la consapevolezza che la politica sia al servizio della pace, e aiuti la cittadinanza ad avere un atteggiamento di fiducia verso le istituzioni, per costruire insieme qualcosa di nuovo».



«Al tema proposto da Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace del primo gennaio 2019, La buona politica è al servizio della pace - ha spiegato don Angelo Pittau, direttore della Caritas di Ales-Terralba e promotore della Marcia - abbiamo aggiunto un tema tutto nostro: “La buona politica per la Sardegna: solidarietà, lavoro, bene comune”. La Sardegna ha bisogno della buona politica per ravvivare la speranza per il suo popolo. Abbiamo tante guerre di cui non si parla a sufficienza, stiamo scivolando nella miseria. Si è creato un “deserto” umano intorno a noi, abbiamo una grande speranza nella Marcia, che può far riflettere il mondo ecclesiale e non solo. La Marcia è sempre attualissima, mantiene la finalità di coscientizzare il popolo sardo sul tema della pace». Significativo, come ricordato da don Pittau, sarà il coinvolgimento, il 28 dicembre, alle 10, nell’Auditorium Santa Barbara di Villacidro, dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria, per educarli alla pace.



Presente nel Comitato promotore, da alcuni anni, anche il Csv Sardegna solidale. «Una partecipazione, quest’anno, ancora più importante - ha detto Giampiero Farru, presidente del Csv Sardegna solidale e referente regionale di Libera Sardegna - dato il tema e data la presenza di don Luigi Ciotti, come testimone della Marcia, rappresentata in conferenza stampa da Davide Pati, vicepresidente dell’associazione Libera. La Marcia per noi conclude il viaggio “Libera idee” in Sardegna, finalizzato a conoscere, allargare la rete, rinnovare l’impegno civile contro le mafie e la corruzione. La Marcia testimonia la presenza di persone che vogliono ragionare sui contenuti che la politica vuole mettere in campo».



Negli ultimi anni, alla Diocesi di Ales-Terralba, si è aggiunta anche la Delegazione regionale Caritas Sardegna. «La pace non è solo assenza di conflitto, ma pieno compimento della giustizia che chiede tutta una serie di attenzioni – ha detto Raffaele Callia, delegato regionale Caritas - La politica non è solo quella esercitata dalle istituzioni, ma la cura della comunità spetta a tutti i cittadini. Come suggerito da Paolo VI “la politica è la forma più alta di carità”, ed è in capo a ognuno di noi. Non ci può essere una buona politica capace di generare pace, se non c’è amore, libertà, giustizia, secondo l’insegnamento di Giovanni XXIII nell’enciclica Pacem in terris». Ad ospitare la Marcia, il comune di Villacidro. «Sono onorata che quest’evento torni nella nostra città dopo sette anni – ha detto il sindaco di Villacidro Marta Cabriolu – Noi amministratori siamo chiamati a fare buona politica, cioè fare ciò che è giusto, ma che, talvolta, potrebbe non essere in linea con le aspettative. Buona politica significa agire per il benessere dei cittadini, favorire occasioni di confronto, in modo tale che essa riesca ad avvicinarsi sempre più ai bisogni della comunità. La pace sociale si raggiunge mettendo da parte ogni egoismo e mettendo i cittadini al primo posto».



