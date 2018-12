Condividi | Red 9:41 Questa sera, per il match valido per l´11esima giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile, la vicecapolista algherese ospita sul parquet del PalaCorbia la seconda squadra selargina Basket: Mercede ospita il San Salvatore



ALGHERO - Questa sera (sabato), alle 19, per il match valido per l'11esima giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile, la Mercede Alghero ospita sul parquet del PalaCorbia la San Salvatore Selargius. LA compagine algherese, seconda della classe a due punti dalla capolista Virtus Cagliari, cerca la decima vittoria stagionale contro la seconda squadra selargina.



All'andata, la Mercede sbancò il parquet selargino per 48-68. Per questa sfida, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Ivona Kozhobashiovska, Marianna Milia, Tijana Mitreva, Veronica Monti, Chiara Obinu, capitan Marta Solinas, Alessia Satta, Giada Zidda e Giada Zinchiri. Commenti ALGHERO - Questa sera (sabato), alle 19, per il match valido per l'11esima giornata del massimo campionato regionale di pallacanestro femminile, la Mercede Alghero ospita sul parquet del PalaCorbia la San Salvatore Selargius. LA compagine algherese, seconda della classe a due punti dalla capolista Virtus Cagliari, cerca la decima vittoria stagionale contro la seconda squadra selargina.All'andata, la Mercede sbancò il parquet selargino per 48-68. Per questa sfida, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Ivona Kozhobashiovska, Marianna Milia, Tijana Mitreva, Veronica Monti, Chiara Obinu, capitan Marta Solinas, Alessia Satta, Giada Zidda e Giada Zinchiri.