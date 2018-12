Condividi | Red 9:26 Domenica, Bianca Maria Manca e Luciano Catogno sono saliti sul podio nella quarta prova del Circuito sardo di ciclocross corsa ad Olbia e valida come terzo Memorial Raimondo Sanna, organizzato dal gruppo ciclistico Cycling team Gallura Algherobike: ancora doppio podio



ALGHERO - Continua la serie positiva per gli atleti dell’Algherobike. Domenica, Bianca Maria Manca e Luciano Catogno sono saliti sul podio nella quarta prova del Circuito sardo di ciclocross corsa ad Olbia e valida come terzo Memorial Raimondo Sanna, organizzato dal gruppo ciclistico Cycling team Gallura.



Il percorso ricavato all’interno del Parco Fausto Noce, nel centro cittadino, si prestava molto insidioso a causa delle forti raffiche di maestrale che imperversavano fin dalle prime ore del giorno. Circa 120 gli atleti iscritti nelle varie categorie.



Prima spazio alle categorie giovanili, con la presenza di Onofrio Ruiu, che ha partecipato nella categoria Allievi di primo anno, chiudendo con un buon sesto posto. Poi, sono partiti i partecipanti alle categorie Master. Da segnalare l’ottimo secondo posto di Luciano Catogno nella Master 5 e la riconferma al podio anche per Bianca Maria Manca, con la conquista della terza piazza tra le donne. Prossimo appuntamento, domani, domenica 16 dicembre, a Monastir, per la quinta prova.



