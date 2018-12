Condividi | M.P. 16:30 Il Gsd Key Estate Porto Torres attende il S. Stefano Avis per la sesta giornata di andata della Serie A di basket in carrozzina. Il match avrà luogo domani, sabato 15 dicembre, al Palazzetto dello Sport Alberto Mura Gsd Porto Torres ospita il Santo Stefano



PORTO TORRES - Il Gsd Key Estate Porto Torres attende il S. Stefano Avis per la sesta giornata di andata della Serie A di basket in carrozzina. Il match avrà luogo domani, sabato 15 dicembre, al Palazzetto dello Sport Alberto Mura di Porto Torres, con inizio alle ore 16.



Il S. Stefano ha attualmente 8 punti in classifica, come la Key Estate, e vanta, dunque, un ruolino di marcia fatto di quattro vittorie su cinque partite disputate. L’unica sconfitta è arrivata per mano della UnipolSai Briantea84 Cantù (56-60), alla seconda giornata. La formazione marchigiana, allenata da coach Roberto Ceriscioli, ha nell’atleta francese Sofyane Mehiaoui e nello spagnolo Jordi Ruiz i suoi elementi di punta. Il primo è presente praticamente in tutte le classifiche di specialità individuali: secondo per assist totali (26), dietro l’atleta polacco del GSD, Mateusz Filipski, e terzo per media (5.2), secondo miglior marcatore con 110 punti totali, tra i due turritani Mosler e Filipski, secondo per valutazione totale (105), ancora dietro Filipski. Inoltre, arpiona 8.4 rimbalzi a partita, così come il suo compagno di squadra Sabri Bedzeti. Ruiz, invece, è il quinto marcatore del campionato con 73 punti totali realizzati, con un season high di 28 punti contro Cantù. Attenzione, poi, anche al trio Ghione-Giaretti-Tanghe, capace di ottime fiammate.



«Affrontiamo una delle squadre favorite per la vittoria del campionato, dopo Cantù che per me resta la Juventus del nostro sport – dichiara il presidente del GSD, Bruno Falchi – S. Stefano è una squadra solida, completa in ogni reparto, con Mehiaoui e Ruiz che sanno essere devastanti se ispirati. Che dire di noi? Affrontiamo questo impegno con curiosità, consapevoli di essere un'ottima squadra che, partita dopo partita, sta trovando sempre più affiatamento. Scenderemo in campo sereni e pronti alla battaglia. Senza guardare troppo al punteggio, cercheremo di migliorarci ancora in vista di un mese di gennaio che si preannuncia molto intenso, con la coppa europea alle porte».