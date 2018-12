Condividi | Red 19:21 Domenica sera, il musicista lombardo tornerà ad esibirsi nella Riviera del corallo. L´appuntamento per il suo concerto è a Lo Teatrì, lo spazio culturale di Via Manzoni Beccalossi, suite per fisarmonica ad Alghero



ALGHERO - Fausto Beccalossi torna ad esibirsi ad Alghero, domenica 16 dicembre, alle 19, a Lo Teatrì di Via Manzoni. Beccalossi è considerato uno dei massimi specialisti in campo nazionale ed a livello internazionale del suo strumento: l’accordéon o fisarmonica a bottoni. Il musicista lombardo conosce bene la Riviera del corallo, perché da più di un decennio collabora con Franca Masu. E sarà proprio la cantante algherese la conduttrice della serata.



I due artisti hanno accolto immediatamente l’invito di Ignazio Chessa, fondatore e direttore artistico del prezioso spazio Lo Teatrì, ad offrire non solo un concerto, ma un vero incontro con il pubblico, attraverso una breve conversazione che farà conoscere meglio il musicista che poi si esibirà in una suggestiva suite per fisarmonica. Non solo, Masu e Beccalossi chiuderanno insieme la serata con una performance a due.



Dopo numerosi anni di fortunate collaborazioni con i nomi più prestigiosi del jazz internazionale, Fausto Beccalossi arriva alla realizzazione del suo primo lavoro discografico, scegliendo di presentarsi con un album per solo accordéon. Questa è una dimensione che offre la massima espressione della propria personalità artistica restituendo l’essenza della sua musica e della sua anima. La stessa voce, con cui Beccalossi ama doppiare alcuni temi con fraseggi particolarmente toccanti, diviene registro melodico ed armonico importante, riuscendo ad esaltare momenti densi di pathos dai rimandi sonori quasi ancestrali.



Nel concerto a Lo Teatrì, Fausto Beccalossi presenterà alcuni dei brani del suo lavoro discografico “My time”. La suggestività del suono dell’accordéon, la presenza di Franca Masu, l’incontro con la persona che sta dietro l’artista e la magia dello spazio de Lo Teatrì, fanno di questa pièce uno spettacolo unico ed imperdibile. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Aramùsica, è a numero chiuso. Per ulteriori informazioni, costi e prenotazioni, si può telefonare al numero 349/8024059.



