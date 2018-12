Condividi | Red 10:06 Il cantautore Albero Bertoli, figlio dell’indimenticato Pierangelo, sabato chiuderà lo spettacolo in sostegno dell’Approdo onlus. Con lui sul palco anche Marco Baroni, Franco Calvia, Barcelloneta con il gruppo minifolk Su Rodu di Sa Costanza, Lucia Budroni, Claudio Caggiari e Raimondo Dore Live Alguer: la solidarietà viene dal basso



ALGHERO - Un concerto di solidarietà così importante nella Riviera del corallo non si vedeva da tanti anni. Sabato 15 dicembre, lo spazio de Lo Quarter sarà teatro di un evento speciale sia nell’obbiettivo, sia per gli artisti sul palco. Il fine è il più nobile di tutti, raccogliere fondi per le famiglie bisognose di Alghero. Anzi, si tratta di mettere benzina nel motore dell’associazione che da anni porta avanti un’intensa attività di distribuzione di beni di consumo primario nella città catalana, l'Approdo onlus, fondata e diretta da Efisio Ganau. L’idea di una manifestazione musicale di tale portata è di Marco Domenico Lai, sottoufficiale dei Carabinieri con la passione per la musica. Infatti, Lai è autore di diversi brani musicali, tra cui “Mister”, scritto al ritorno dalla missione a Nassyria e della cui esperienza racconta, e dell’evento segue la direzione artistica.



Headliner di Live Alguer è Albero Bertoli, figlio dell’indimenticato Pierangelo. Anche lui cantautore come il padre, nasce sotto il segno della musica, impara fin da piccolo la magia e soprattutto i valori che questa porta dentro. Ed è così che incontra sia Lai, sia un altro dei grandi protagonisti di Live Alguer, Marco Baroni. Insieme, a sei mani, nel 2012 scrivono “Safà”, brano di beneficenza per l’associazione “Africa nel cuore”, che si occupa della costruzione di opere primarie per la sopravvivenza in alcuni villaggi del Kenya. Baroni è conosciuto ai più soprattutto per “L’immagine che ho di te”, brano con cui ha raggiunto la finale della sezione Giovani del Festival di Sanremo 2007, ma è anche un paroliere molto stimato: con e per Nek ha scritto diverse canzoni, tra cui “E da qui”, disco di platino con le oltre 50mila copie vendute. Non solo, per Marco Baroni come per Bertoli il valore fondamentale nella vita anche in quella professionale è la solidarietà ed infatti l’anno scorso hanno scritto insieme “Chiamami”, singolo scelto da Telefono amico come proprio inno.



Il Live Alguer vuole essere anche motivo di incontro tra cantanti di fama nazionale ed artisti sardi. Ed è così che oltre ai due musicisti che arrivano dalla Penisola, sul palco de Lo Quarter ci saranno anche il cantautore algherese Franco Calvia, l'interprete della tradizione musicale sarda Lucia Budroni, Giampaolo “Barcelloneta” Frulio (che per l’occasione sarà accompagnato dal gruppo minifolk Su Rodu di Sa Costanza), il compositore Raimondo Dore e lo showman sassarese Claudio Caggiari, che interpreta brani italiani ed internazionali.A presentare la serata sarà Nicola Nieddu, giornalista ed operatore culturale algherese. Live Alguer è un evento patrocinato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero. La line up della manifestazione è importante, ma “la solidarietà vien dal basso” sta a significare che i protagonisti veri sono sotto il palco, il pubblico, che con la sua presenza può davvero cambiare in meglio la vita di tante famiglie algheresi.



Nella foto: Albero Bertoli