Dopo l´accoglimento dell´ordine del giorno presentato dall´onorevole Salvatore Deidda, «I Riformatori sardi esprimono grande soddisfazione per l´impegno che il Governo ha assunto nei confronti della Sardegna e dei sardi», dichiara il coordinatore regionale Pietrino Fois Accise: ok del Governo ai Riformatori



ALGHERO – Il Governo nazionale ha accolto l'ordine del giorno presentato dal deputato sardo Salvatore Deidda in materia di accise. «I Riformatori sardi esprimono grande soddisfazione per l'impegno che il Governo ha assunto nei confronti della Sardegna e dei sardi», ha esordito il coordinatore regionale del partito Pietrino Fois.



«Finalmente un atto concreto, che fa ben sperare sul riconoscimento di quanto ci è dovuto in base all'articolo 8 del nostro Statuto. Dopo aver lottato in completa solitudine per più di dieci anni – sottolinea Fois - oggi finalmente veniamo appagati con la giusta attenzione».



«Ancora la settimana scorsa abbiamo manifestato in Consiglio regionale l'esigenza di inserire nella finanziaria regionale i 3miliardi annui che ci spettano. Siamo grati all'onorevole Salvatore Deidda e ai Fratelli d Italia per aver condiviso con noi questa battaglia ed avere dimostrato concretamente di agire per il bene della nostra terra», ha concluso il coordinatore regionale dei Riformatori sardi.



