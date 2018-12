Condividi | Red 23:33 Questa mattina, il sindaco di Alghero Mario Bruno ha scritto una lettera al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, chiedendo la sospensione degli effetti del cosiddetto “Decreto Sicurezza” Stop al decreto Salvini, lettera a Conte



ALGHERO - Questa mattina (giovedì), il sindaco di Alghero Mario Bruno ha scritto una lettera al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, chiedendo la sospensione degli effetti del cosiddetto “Decreto Sicurezza”. Il Quotidiano di Alghero la propone integralmente ai suoi lettori.



L’applicazione del “Decreto Sicurezza”, voluto con forza dal ministro dell’Interno, rischia di generare effetti e ricadute decisamente negative sulle nostre città, soprattutto in quelle in cui si è costruito un virtuoso percorso di accoglienza, che è oggi modello interculturale di integrazione. Insieme ad Alghero, ne sono un esempio brillante tante altre realtà della Sardegna e dell’Italia, che hanno investito nell'inclusione sociale attraverso progetti innovativi come lo Sprar e oggi rischiano un incomprensibile stop, minando così i territori in termini economici, sociali e perfino di sicurezza. Città che hanno saputo realizzare efficaci azioni volte all'implementazione di una solida e diffusa rete di accoglienza con una equa, ma soprattutto sostenibile distribuzione delle persone accolte su tutto il territorio. Le concrete ricadute del Decreto, se non modificato, rischiano infatti di incrementare i Centri per il rimpatrio di prima accoglienza sia per dimensioni, che per durata di permanenza, di innescare situazioni di imminente disagio e relativa conflittualità sociale, causata anche dalla presenza di numerosi soggetti aventi titolo di soggiorno valido sul nostro territorio, ma impossibilitati ad accedere a progetti mirati all'inclusione e integrazione sociale.



Gli stessi progetti attivi nelle città rischiano un pericoloso ridimensionamento a causa del mancato invio di beneficiari, con la conseguente revoca dei bandi e delle gare di aggiudicazione dei servizi per il prossimo 2019. Ecco, presidente, il rischio da evitare in tutti i modi possibili. Per questo, le chiedo di sospendere gli effetti dell’applicazione del Decreto in questione, rimandando ogni decisione ad un confronto serrato e dovuto con le città italiane, con i sindaci che vivono la prossimità con i problemi e le persone. La richiesta, maturata con tanti altri sindaci e all'interno di numerosi Consigli comunali di diverse Regioni e territori, tiene conto del clima d’intolleranza che viene giorno dopo giorno ad alimentarsi nel Paese, nella speranza che si costruiscano vere e concrete possibilità di dialogo e crescita tra persone, popoli e culture diverse.



