Porto Torres: asfalto sotto la pioggia: «soldi sprecati»

PORTO TORRES - «Il modo peggiore per sprecare i soldi dei cittadini: asfaltare le strade quando piove». La denuncia è del consigliere comunale Davide Tellini che questa mattina ha assistito ai lavori di rifacimento del manto stradale che stanno interessando via Sassari, una delle vie principali della città.



«Tutti siamo consapevoli che con uno strato d’acqua sotto all’asfalto quest’ultimo non riuscirà ad aderire bene. Il che significa che poi si staccherà, si formeranno crepe e a breve dovrà essere rimesso. Eppure nonostante la piaggia si è proceduto ugualmente ad asfaltare via Sassari», sottolinea il consigliere. In un paese civile dovrebbe essere la stessa ditta a fermarsi in caso di pioggia, ma passi che il privato lo faccia a prescindere dalle condizioni atmosferiche dovrebbe essere qualcun altro a controllare.



«In questi casi chi governa la città, il Comune appunto, dovrebbe vigilare, non fosse altro perché le risorse investite appartengono a tutti i cittadini. Sappiamo bene - aggiunge Tellini - che ogni campagna elettorale ci si affanna a segnare le strisce stradali, si asfaltano interi quartieri e qualche volta si mettono anche luci sulle vie. E' un vecchio modo di fare, che i cittadini ormai conoscono a memoria. Ma almeno fatelo bene, senza buttare i soldi della collettività».