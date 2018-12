Condividi | M.P. 18:07 Sospese le iscrizioni al corso di formazione per “Verniciatore Nautico”. L’Ipsar lo ha comunicato al Comune di Porto Torres a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie Porto Torres: stop ai corsi di verniciatore nautico



PORTO TORRES - Sospese le iscrizioni al corso di formazione per “Verniciatore Nautico”. L’Ipsar ha comunicato al Comune di Porto Torres che l’amministrazione regionale, sul portale Sardegna Lavoro e con riferimento ai percorsi formativi LavoRAS informa che a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie non è più possibile attivare i percorsi formativi che hanno un numero iscritti inferiore a tre (numero di posti disponibili superiore a cinque).



Risultano quindi sospese le iscrizioni al corso di formazione per "Verniciatore Nautico" programmato a Porto Torres. Per qualsiasi chiarimento si può contattare l’Istituto Ipsar al numero 070 0955956. Commenti PORTO TORRES - Sospese le iscrizioni al corso di formazione per “Verniciatore Nautico”. L’Ipsar ha comunicato al Comune di Porto Torres che l’amministrazione regionale, sul portale Sardegna Lavoro e con riferimento ai percorsi formativi LavoRAS informa che a seguito dell’esaurimento delle risorse finanziarie non è più possibile attivare i percorsi formativi che hanno un numero iscritti inferiore a tre (numero di posti disponibili superiore a cinque).Risultano quindi sospese le iscrizioni al corso di formazione per "Verniciatore Nautico" programmato a Porto Torres. Per qualsiasi chiarimento si può contattare l’Istituto Ipsar al numero 070 0955956.