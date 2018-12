Condividi | Red 20:08 La nuova tratta verrà inaugurata da Air Italy il 31 marzo 2019 e sarà connesso con voli diretti per New York, Miami, Los Angeles e San Francisco. Il Mario Mameli è il settimo aeroporto italano collegato con l´hub milanese della compagnia aerea Cagliari: nuovo volo per Malpensa



CAGLIARI - Dalla stagione primavera-estate 2019, Air Italy inaugurerà un nuovo collegamento diretto fra Cagliari e Milano Malpensa. Il “Mario Mameli” diventa così il settimo aeroporto nazionale collegato con lo scalo meneghino, dopo Olbia, Roma, Napoli, Catania, Palermo e Lamezia Terme. Dal 31 marzo 2019, il nuovo collegamento giornaliero opererà otto frequenze settimanali, portando a due i voli giornalieri a partire dal primo agosto. Dall’aeroporto di Elmas, grazie al network di voli internazionali offerti da Air Italy sull’hub di Malpensa, si potrà così volare verso quattro destinazioni statunitensi: New York, Miami, attivate nel giugno 2018 e Los Angeles e San Francisco, che verranno inaugurate il 3 e 10 aprile 2019.



«Con l'apertura di questa settima tratta nazionale da Cagliari a Milano Malpensa – dichiara lo chief operating officer di Air Italy Rossen Dimitrov - continua la crescita del network di collegamenti fra il centro-sud Italia e gli Stati Uniti. Collegando Cagliari e l'Italia via Milano verso metropoli come New York e San Francisco, Miami e Los Angeles, stiamo mantenendo la promessa di offrire ai nostri clienti una nuova scelta per i loro viaggi in tutto il mondo in grado di fargli vivere un'esperienza di volo completamente nuova. La nostra mission è quella di offrire un'esperienza eccellente e memorabile ai passeggeri, che saranno ospiti a bordo di tutti i nostri voli. I nostri clienti provenienti dagli Stati Uniti avranno una comoda connessione con il nord e il sud della Sardegna e potranno scegliere di visitare per le loro vacanze la Sardegna volando con Air Italy e iniziando ad assaporarne le eccellenze gastronomiche a partire dal menu di bordo».



«E’ con estremo piacere che accogliamo la decisione di Air Italy di tornare ad operare da Cagliari con il nuovo collegamento su Milano – ha commentato l’amministratore delegato di Sogaer Alberto Scanu - La nuova rotta amplierà le possibilità per raggiungere il capoluogo lombardo, ma anche di usufruire del nuovo network intercontinentale di Air Italy, soprattutto verso la California, New York e Miami. Questo volo permetterà all’aeroporto di Cagliari di fare un nuovo passo avanti verso la creazione di un network di collegamenti con i più importanti hub europei, rafforzando il concetto di consentire di raggiungere il sud Sardegna da qualsiasi parte del mondo, con al massimo un solo scalo intermedio».



