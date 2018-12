Condividi | Red 23:03 Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Nuoro hanno arresto una donna di Galtellì colta in flagranza di reato per furto in un noto negozio di abbigliamento di Nuoro Furto in negozio: una donna in manette



NUORO – Ieri pomeriggio (mercoledì), gli agenti della Squadra Volante della Questura di Nuoro hanno arresto una donna di Galtellì colta in flagranza di reato per furto in un noto negozio di abbigliamento di Nuoro. I poliziotti, immediatamente intervenuti sul posto, hanno fermato la donna, che nascondeva nella borsa quattro maglie griffate non pagate.



Le indagini hanno consentito di stabilire che la donna, questo mese, già due volte era entrata nello stesso negozio per sottrarre anche tre paia di scarpe. Tutta la refurtiva, per un ammontare complessivo pari a circa 500euro, è stata restituita al negoziante.



Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, la donna è stata condotta a casa sua dagli agenti di Polizia, agli arresti domiciliari. Questa mattina, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto.