Condividi | M.P. 17:00 I rappresentanti del Consorzio industriale provinciale di Sassari parteciperanno alla commissione “Lavoro e Attività produttive” convocata dalla presidente Loredana De Marco per la data di lunedì 17 alle ore 10 In commissione i responsabili del Consorzio industriale



PORTO TORRES - I rappresentanti del Consorzio industriale provinciale di Sassari parteciperanno alla commissione consiliare “Lavoro e Attività produttive” convocata dalla presidente Loredana De Marco per la data di lunedì 17 alle ore 10 presso la sala del Consiglio comunale per l'approfondimento di alcuni argomenti relativi al programma di sviluppo regionale, con aggiornamenti sulla Macroisola, l’area individuata come possibile zona di sviluppo di nuove attività produttive.



All’ordine del giorno anche la Zes e l’hub energetico, il contributo del Consorzio per lo sviluppo del Nord-Sardegna e lo stato dell’arte sul piano di caratterizzazione dell’area di competenza del Cips. Commenti PORTO TORRES - I rappresentanti del Consorzio industriale provinciale di Sassari parteciperanno alla commissione consiliare “Lavoro e Attività produttive” convocata dalla presidente Loredana De Marco per la data di lunedì 17 alle ore 10 presso la sala del Consiglio comunale per l'approfondimento di alcuni argomenti relativi al programma di sviluppo regionale, con aggiornamenti sulla Macroisola, l’area individuata come possibile zona di sviluppo di nuove attività produttive.All’ordine del giorno anche la Zes e l’hub energetico, il contributo del Consorzio per lo sviluppo del Nord-Sardegna e lo stato dell’arte sul piano di caratterizzazione dell’area di competenza del Cips.