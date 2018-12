Condividi | Red 19:22 Da domani al 6 gennaio 2019, nella sede di Aics Sassari, in Via Cedrino 3, saranno in mostra i cimeli dei Mondiali dal 1930 ad oggi, le maglie dei campioni del passato ed un omaggio al calcio regionale Sassari si mette in Viaggio con la storia del calcio



SASSARI – Sassari si mette in “Viaggio con la storia del calcio”. La gloriosa esposizione di cimeli unici della storia dei Mondiali dal 1930 ad oggi e delle maglie dei campioni del passato e contemporanei sbarca infatti in città e rimarrà allestita, da domani, venerdì 14 dicembre, al 6 gennaio 2019, nell’accogliente cornice del Centro di formazione professionale Aics, in Via Cedrino, 3. L’unica tappa sarda della mostra itinerante del Museo del calcio internazionale è promossa dalla Direzione nazionale dell'Associazione italiana cultura sport e verrà allestita in città grazie all'organizzazione operativa del comitato provinciale Aics di Sassari, con il patrocinio del Comune di Sassari.



L’allestimento è curato dai collezionisti del Museo del calcio internazionale Renato Mariotti e Luigi Carvelli. Appuntamento per l’inaugurazione domani, alle 11, con la tavola rotonda che si terrà alla presenza del presidente nazionale Aics Bruno Molea ed alla quale parteciperanno Antonio Di Rosa (direttore de “La Nuova Sardegna”), Carvelli (curatore della mostra) Gianni Cadoni (presidente Figc sarda), Bernardo Mereu (Ct della Natzionale sarda e responsabile della Football academy del Cagliari), Gioia Masia (ex calciatrice della Nazionale italiana), Antonello Cuccureddu (storica bandiera della Juventus ed attualmente allenatore), Roberto Ennas (ex calciatore della Torres), la neuropsichiatra Angelica Lamberti ed il presidente dell'Aics Sssari Franco Cassano. Modererà l'incontro il giornalista Sergio Masia.



Attraverso la raccolta di centinaia di cimeli storici del calcio, tra cui il pallone usato nella prima partita internazionale giocata (quella tra Scozia e Inghilterra del 1872), i modelli di palloni e scarpini utilizzati nel primo Mondiale di calcio del 1930 e le maglie autentiche di campioni del calibro di Cruijff, Maradona, Pelé e Falcao, la prestigiosa raccolta avrà il merito di raccontare non solo la storia dello sport più seguito al mondo, ma anche quella dell'Italia e dei suoi costumi, e del ruolo del calcio nella storia del BelPaese. Spazio anche ad un omaggio al calcio locale, come in ogni tappa della mostra itinerante, giunta alla sua 12esima tappa delle quindici in calendario in tutta Italia. “In viaggio con la storia del calcio” sarà visitabile nei locali della scuola di Via Cedrino, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19, ed il sabato. dalle 10 alle 13. l’ingresso è gratuito.



