La serata di domani, che si terrà nelle Tenute Delogu, è di particolare importanza per i soci per gli scopi a cui è dedicata, a quasi un anno di distanza dalla scomparsa di una cara socia Lions Alghero: cena natalizia benefica



ALGHERO - Il tradizionale evento annuale per lo scambio degli auguri, nello spirito del “We serve”, avrà l’obiettivo di sostenere la ricerca sul cancro e parte del ricavato andrà alla Casa Lions per malati oncologici e trapiantati; la casa accoglie familiari e pazienti che devono trascorrere un periodo più o meno lungo per poter effettuare cure e terapie. La casa è gestita da volontari Lions. Tra i vari service a livello internazionale, quest’anno, i Lions si occupano di vista, fame, diabete, cancro pediatrico ed ambiente. Il Club svolge ogni anno attività per la salvaguardia della salute e dell’ambiente e si occupa di temi relativi alla ricerca.



Il Progetto Martina è uno dei tanti service che coinvolge gli studenti degli Istituti superiori per la prevenzione dei tumori in età giovanile, così come i giovani e la sicurezza stradale. Il presidente Sebastiano Carboni è impegnato in prima linea nella lotta ai tumori e si occupa dei problemi legati ai disturbi ostruttivi durante il sonno. A breve, nella scuola materna dell’Istituto comprensivo n.3 di Alghero, si svolgerà uno screening sulla vista in età infantile grazie alla disponibilità dell'oculista Salvatore Masia, membro della Mk onlus, che si occupa di malattie killer dei bambini, e socio del Lions club di Ittiri, con cui il Club di Alghero collabora; il service ha lo scopo di individuare eventuali problemi legati alla diplopia nei bambini.



