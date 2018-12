video Condividi | Red 14:47 I finanzieri del Gruppo di Olbia e gli ispettori della direzione di Sassari hanno un’operazione a contrasto del lavoro nero ed irregolare ed all´evasione fiscale contributiva. Chiusi due esercizi pubblici. Una persona denunciata 31 dipendenti in nero nell´Olbia by night



OLBIA - I finanzieri del Gruppo di Olbia e gli ispettori della direzione di Sassari hanno un’operazione a contrasto del lavoro nero ed irregolare ed all'evasione fiscale contributiva. Nelle operazioni, le Fiamme gialle si sono recati più volte in alcuni noti locali notturni del capoluogo gallurese, identificando oltre quaranta dipendenti.



Sono trentuno (tutte donne) i lavoratori in nero scoperti e due le attività chiuse. Un imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per immigrazione clandestina, in quanto due ucraine lavoravano all'interno del suo locale senza regolare permesso di soggiorno.



