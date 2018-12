Condividi | S.O. 11:41 A gennaio l’inaugurazione ufficiale con i rappresentanti del Governo della Catalogna. Ieri l´incontro a Porta Terra alla presenza di Luca Bellizzi, delegato in Italia della Generalitat de Catalunya Generalitat, è Gustau Navarro il delegato di Alghero



ALGHERO - Riapre la sede della Generalitat ad Alghero. Dopo una rinfrescata ai locali comunali dati in comodato in via Columbano e chiusi da oltre un anno, in seguito ai noti problemi tra Madrid e Barcellona, i dipendenti della sede saranno nuovamente a disposizione degli algheresi e dei catalani.



A gennaio l’inaugurazione ufficiale con i rappresentanti del Governo della Catalogna. Nella giornata di mercoledì intanto, il sindaco Mario Bruno ho incontrato a Porta Terra Luca Bellizzi, delegato in Italia della Generalitat de Catalunya e Gustau Navarro Barba, nuovo responsabile della sede in Alghero (nella foto). Sostituisce, di fatto, Joan Elies Adell Pitarch, chiamato da qualche mese a nuovo prestigioso incarico.



Per il territorio si tratta certamente di una buona notizia nei rapporti culturali ed economici con la Sardegna, dopo i fatti catalani dello scorso anno. La chiusura della delegazione non aveva comunque interrotto le relazioni, sempre molto fitte tra Alghero e Barcellona come dimostrano i numerosi atti e riconoscimenti siglati nell'ultimo anno.