Condividi | Red 8:02 Un 45enne di Capoterra, già noto alle Forze dell´ordine, è stato intercettato martedì, in località Conch´e Oro, nelle campagne di Sarroch, a ridosso del parco, ed è stato denunciato all´Autorità giudiziaria per l’esercizio dell’uccellagione e per il porto illegale di arma da taglio Antibracconaggio: denuncia a Sarroch



SARROCH - Detenzione di selvaggina e strumenti di cattura illegali: rischia una pena fino ad un anno di reclusione un 45enne di Capoterra sorpreso in fragranza di reato dal personale del Corpo forestale della Stazione di Pula, impegnato in servizio di controllo del territorio sul confine del Parco regionale di Gutturu Mannu. L'uomo, già noto alle Forze dell'ordine, è stato intercettato martedì, in località Conch'e Oro, nelle campagne di Sarroch, a ridosso del parco, ed è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per l’esercizio dell’uccellagione e per il porto illegale di arma da taglio.



L'operazione si inquadra in una complessiva attività di contrasto al bracconaggio che viene coordinata dal Servizio ispettorato di Cagliari, nell'ambito del Piano operativo provinciale e che è stata rafforzata in occasione delle festività natalizie. Infatti, i controlli sul territorio e sui canali di commercio illegale di selvaggina, sia a salvaguardia della biodiversità, sia per tutelare i consumatori, sono stati intensificati. Commenti SARROCH - Detenzione di selvaggina e strumenti di cattura illegali: rischia una pena fino ad un anno di reclusione un 45enne di Capoterra sorpreso in fragranza di reato dal personale del Corpo forestale della Stazione di Pula, impegnato in servizio di controllo del territorio sul confine del Parco regionale di Gutturu Mannu. L'uomo, già noto alle Forze dell'ordine, è stato intercettato martedì, in località Conch'e Oro, nelle campagne di Sarroch, a ridosso del parco, ed è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per l’esercizio dell’uccellagione e per il porto illegale di arma da taglio.L'operazione si inquadra in una complessiva attività di contrasto al bracconaggio che viene coordinata dal Servizio ispettorato di Cagliari, nell'ambito del Piano operativo provinciale e che è stata rafforzata in occasione delle festività natalizie. Infatti, i controlli sul territorio e sui canali di commercio illegale di selvaggina, sia a salvaguardia della biodiversità, sia per tutelare i consumatori, sono stati intensificati.