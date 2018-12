Condividi | Mariangela Pala 22:20 Questa mattina la Commissione Ambiente presieduta dal consigliere Andrea Falchi ha esaminato l’atto con cui sarà affidata la gestione del cantiere alla società in house Multiservizi Porto Torres Forestazione: cantieri aperti entro fine anno



PORTO TORRES - Cantieri aperti di forestazione nell’area archeologica e in altre zone della città entro la fine dell’anno. Questa mattina la Commissione Ambiente del Comune di Porto Torres, presieduta dal consigliere Andrea Falchi ha esaminato l’atto con cui sarà affidata la gestione del cantiere alla società in house Multiservizi Porto Torres. Il documento dovrà essere approvato in consiglio comunale prima di avviare il primo gruppo di lavoro di 24 persone entro il 27 dicembre per gli interventi relativi alle annualità 2016 e 2017.



Il picco delle assunzioni verrà raggiunto a febbraio con l’impiego di circa 60 persone che concluderanno i lavori entro giugno prima di partire con l’annualità 2018. «Gli atti che abbiamo trasmesso alla Commissione e che saranno portati all’attenzione del prossimo Consiglio sono quelli relativi all’annualità 2016 e nei prossimi giorni dovranno essere esaminati dall’assemblea civica anche quelli del 2017 e 2018. I cantieri – sottolinea l’assessora all’Ambiente, Cristina Biancu – partiranno tutti entro fine anno: impegneremo in totale, per le tre annualità, poco più di un milione di euro e saranno assunti circa novanta disoccupati che potranno avere per alcuni mesi una boccata d’ossigeno. Entro il 31 dicembre saranno circa venti le unità lavorative impegnate, che arriveranno a sessanta a febbraio. Si attingerà dalla graduatoria già in essere, mentre per le assunzioni dell’ultima annualità l’Agenzia regionale per il lavoro dovrà elaborare un nuovo elenco pubblico».



Il progetto dell’annualità 2016 prevede attività per quattro mesi nell’area archeologica di Turris Libisonis: saranno sistemate e implementate le passerelle per consentire l’accesso ai disabili, verranno sostituite le staccionate usurate e sistemate nuove delimitazioni per il passaggio in sicurezza al sito. Inoltre si procederà con la piantumazioni del verde con piante tipiche dell’epoca romana per creare nell’area archeologica dei percorsi botanici ad hoc con cartellonistica. Si provvederà alla manutenzione del verde nell’Area 55 e alla rifinitura dei lavori già avviati da Balai Lontano alla pineta di Abbacurrente.



Con la successiva annualità sarà effettuata la piantumazione specifica nell’area industriale, si procederà alla prosecuzione delle attività nella discarica di Barrabò e negli standard comunali già oggetto dei lavori. Le opere per l’annualità 2018 proseguiranno a luglio con la rifinitura e con le attività di supporto per l’irrigazione d’emergenza. Inoltre, si interverrà in via Palladio e negli standard adiacenti agli alloggi Erp di via Falcone e Borsellino, con l’obiettivo di creare un’area verde fruibile.



«Oltre alle assunzioni di giardinieri e operai generici, potremo dotarci anche di un amministrativo e di un falegname attraverso una chiamata che verrà effettuata dall'Aspal. Siamo tra i comuni più virtuosi in Sardegna nella spesa di queste risorse. Per noi la forestazione è una assoluta priorità – aggiunge l'assessora – sia per l'impatto positivo del progetto sull'ambiente, sia perché ci permette di dare una boccata d'ossigeno a tante persone. Gli uffici comunali e gli enti preposti stanno lavorando in totale sinergia, stringendo i tempi per assicurare la partenza del progetto. Li ringrazio – conclude Cristina Biancu – perché con il loro contributo potremo garantire a diverse famiglie un Natale più sereno».