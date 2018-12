Condividi | M.P. 19:22 Sabato 15 dicembre alle ore 21 al Teatro Parodi andrà in scena la Bottega dei Teatranti con “Giacomo Iacomino”, atto unico ironico e comico scritto da Ciro D’Alessio, interpretato e diretto da Rosario Morra Al Parodi, Rosario Morra recita in Giacomo Iacomino



PORTO TORRES - Ultimo appuntamento dell’anno del XXIX Festival Etnia e Teatralità, dedicato a Giampiero Cubeddu, e ultimo appuntamento a Porto Torres prima del trasloco al Teatro Civico di Sassari. Sabato 15 dicembre alle ore 21 al Teatro Parodi andrà in scena la Bottega dei Teatranti, compagnia di attori napoletani trapiantati in Sardegna con “Giacomo Iacomino”, atto unico ironico e comico scritto da Ciro D’Alessio, interpretato e diretto da Rosario Morra.



È la storia di Giacomo, uomo curioso amante delle persone e delle donne. Ha una vita felice, ama sua moglie e suo figlio Antonio, ma tutto cambia quando il giovane decide di combattere le ingiustizie a discapito dei suoi genitori. Una vita stravolta dalla necessità di capire le ragioni del giovane.



Da gennaio 2019 il Festival lascerà Porto Torres per il Palazzo di Città di Sassari: il calendario precedentemente diffuso ha subito qualche modifica dovuta proprio al cambio di sede. Nella seconda parte parte del programma le date del Festival vedono protagonisti sabato 26 gennaio alle 21 i Bertas con "Magnifici perdenti"; sabato 16 febbraio, ore 21: Compagnia teatrale l'Effimero Meraviglioso "Anche oggi mi sento proprio bene"; giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 marzo, ore 21: Compagnia Teatro Sassari "Serata Feydeau"; domenica 10 marzo, ore 19: Compagnia teatrale Il Graffio "Così impari" e giovedì 28 marzo, ore 21: Compagnia teatrale Akroama "Signorina Julie".