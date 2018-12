Condividi | Red 21:36 I finanzieri hanno riscontrato che 324 articoli, venduti come cosmetici, risultavano invece dei veri e propri farmaci, privi pertanto della necessaria autorizzazione dell’associazione italiana del farmaco Sequestrati oltre 300 medicinali illegali



CAGLIARI - Nell’ambito dell’attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri che le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari eseguono quotidianamente sul territorio della provincia, nei giorni scorsi è stato effettuato nel capoluogo un controllo nei confronti di un cittadino straniero titolare di un esercizio commerciale. Nel corso del controllo, i finanzieri hanno riscontrato che 324 articoli, venduti come cosmetici, risultavano invece dei veri e propri farmaci, privi pertanto della necessaria autorizzazione dell’associazione italiana del farmaco, in ragione dei principi attivi riportati sulle rispettive etichette.



La stessa Aifa, appositamente interpellata, ha confermato che i medicinali rinvenuti nell’attività commerciale erano privi dell’autorizzazione all’immissione in commercio nel territorio nazionale. I prodotti sono stati quindi sottoposti a sequestro ed il responsabile dell’attività commerciale è stato segnalato alla locale Procura della Repubblica.



