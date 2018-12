Condividi | Mariangela Pala 17:06 Domani, giovedì 13 dicembre alle 18 la presentazione del testo presso la libreria internazionale Koinè, un evento realizzato dalla Fidapa- Bpw Italy sezione di Porto Torres Roberta Gallo presenta il libro Impronte



PORTO TORRES - Aiutare le donne ad affrontare e combattere e il cancro. E’ la finalità del progetto “Impronte” curato dalla stilista Antonella Fini e accompagnato dal libro omonimo scritto dalla giornalista Roberta Gallo.



Domani, giovedì 13 dicembre alle 18 la presentazione del testo presso la libreria internazionale Koinè, un evento realizzato dalla Fidapa- Bpw Italy sezione di Porto Torres. Il ricavato della vendita del libro contribuirà alla raccolta fondi per l’acquisto di una moderna strumentazione scientifica che consente di individuare i tumori in fase preneoplastica.



Interverranno anche alcune donne che hanno reso la propria testimonianza nel libro. A fare da madrina al libro "Impronte" sarà proprio la stilista Fini impegnata in questi anni a promuovere a sostenere chi è stato vittima della malattia ed ha combattuto per sconfiggerla.