L'incontro si svolgerà domani sera, nella Sala di Rappresentanza del Comune. Interverranno il sindaco Andrea Biancareddu ed il presidente dell'Eurispes Gian Maria Fara Bilancio sociale per il Comune di Tempio



TEMPIO PAUSANIA - L’Amministrazione comunale di Tempio Pausania e l’Eurispes presentano il Bilancio sociale del Comune. L’incontro, a cui è invitata tutta la cittadinanza, si svolgerà domani, venerdì 14 dicembre, alle 18, nella Sala di Rappresentanza del Comune. All’evento, interverranno il sindaco Andrea Biancareddu ed il presidente dell’Eurispes Gian Maria Fara. Il Bilancio sociale è l’esito di un processo di rendicontazione, attraverso il quale l’Amministrazione informa i propri concittadini delle scelte, delle azioni e dei risultati prodotti, confrontati con gli impegni presi e gli obiettivi dichiarati all’inizio del mandato. È redatto con chiarezza e rappresenta in modo oggettivo la situazione patrimoniale e finanziaria del Comune ed il risultato economico dell’esercizio.



Inoltre, il Bilancio sociale èun percorso duraturo nel tempo, che prevede un aggiornamento annuale. Biancareddu esprime la speranza e l’auspicio che questo nuovo metodo di lavoro possa diventare parte fondamentale dell'azione amministrativa e stimolo alla crescita qualitativa della stessa. Per Fara, il Bilancio sociale si inserisce in un contesto in cui la Pubblica amministrazione interagisce con il tessuto sociale ed elabora specifici strumenti per conoscere sempre di più l’ambiente su cui opera, in un percorso di avvicinamento alla comunità, che è il senso ed il fulcro della rendicontazione.



Venerdì mattina, il presidente Fara incontrerà la Terza A del Liceo Linguistico “G.M. Dettori” e la Quarta B del Liceo Artistico “Fabrizio De Andrè” di Tempio, nell’ambito del progetto “Asl (Alternanza scuola lavoro)”. Agli studenti, oltre al Bilancio sociale del Comune, verrà illustrato il ruolo e le funzioni dell’Eurispes. Questo in preparazione dei successivi laboratori che faranno acquisire ai ragazzi nuove conoscenze e competenze. Gli studenti del Linguistico, in particolare, apprenderanno, tramite diverse lezioni con il personale dell’Istituto, gli strumenti utili a raccogliere i dati per costituire un Osservatorio linguistico culturale.



