Disabilità: arte nella Giornata dei diritti

CAGLIARI - Alla scoperta della Pinacoteca e, in particolare, del Retablo del presepio dove è raffigurata la scena della Natività. Il Polo museale della Sardegna e la Pinacoteca nazionale di Cagliari, in collaborazione con l’Anffas e la Scuola elementare “Umberto e Margherita” di Cagliari, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, domani, venerdì 14 dicembre, alle 9.30, nella Sala conferenze della Pinacoteca, nella Cittadella dei musei, presenteranno un’iniziativa che si inserisce nell’Anno europeo del patrimonio dal titolo “La magia del Presepe”.



Con l’obiettivo di promuovere le attività che favoriscano la fruizione condivisa del patrimonio, il dialogo tra le diversità culturali e la coesione sociale, il Museo organizza una giornata speciale che prevede una visita guidata ed un laboratorio didattico. Gli attori principali di questo incontro condiviso saranno i ragazzi dell’Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, ed i bambini della Umberto e Margherita.



Ispirandosi al racconto della scena della Natività, raffigurata nel Retablo del presepio, ed al modo in cui il pittore lo rappresenta, i protagonisti del laboratorio potranno creare dei cartoncini personalizzati con gli auguri di un buon Natale e l'invito a visitare il museo. Per l'evento, l'ingresso sarà gratuito.