Cappotta alle porte di Alghero: 4 feriti



ALGHERO - Brutto incidente in tarda mattinata alle porte di Alghero, all'altezza di Rudas. Una fila chilometrica ha intasato l'uscita in direzione Sassari.



Il più grave dei quattro, infatti, è stato trasportato con l'elisoccorso a Sassari. Sul posto carabinieri, polizia locale e le ambulanze del servizio sanitario.



