Caniga, Bancali, La Landrigga verso il forum di quartiere

SASSARI Ha preso il via lunedì il percorso di partecipazione nelle borgate sassaresi di Caniga, Bancali e La Landrigga, il primo di una serie di incontri che porteranno alla creazione del forum di quartiere. «Coinvolgere la cittadinanza nella vita amministrativa – ha dichiarato il sindaco Nicola Sanna – è uno degli obiettivi della nostra Amministrazione. Il dialogo con cittadine e cittadini delle borgate è necessario per l'individuazione delle problematiche e per lo sviluppo delle idee volte a migliorare la qualità di vita dei quartieri».



L'illuminazione, la segnaletica stradale, i trasporti, le aree verdi ed i luoghi di aggregazione sono stati alcuni dei temi trattati nei tavoli tematici, suddivisi a seconda della borgata di provenienza. Il secondo appuntamento è previsto per lunedì 17 dicembre, nel plesso scolastico di Caniga, in Via Padre Luca 1, alle 16.45. Durante l'incontro, sarà condiviso il regolamento per la costituzione del forum sociale di quartiere e saranno rese note le modalità di candidatura nel direttivo.



«I forum - ha sottolineato il primo cittadino sassarese – sono istituti partecipativi di cittadinanza attiva, chiamati al dialogo e al confronto con l’Amministrazione. Uno strumento importante per il Comune che nel corso del 2017 e del 2018 ha portato avanti diversi momenti di partecipazione democratica, a partire da quelli organizzati in occasione del bando per le Periferie urbane, del progetto di riqualificazione della Valle del Rosello e del primo esperimento di Bilancio partecipativo nelle borgate della Nurra».



