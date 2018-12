Condividi | S.O. 22:10 Il candidato di Alghero alle elezioni regionali di febbraio, già consigliere comunale, annuncia sui social la decisione di ritirare la propria candidatura. «Motivi personali e professionali» Regionali: Ferrara (M5s) si ritira



ALGHERO - Niente consiglio regionale nel futuro di Roberto Ferrara (nella foto), portavoce del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale ad Alghero, tra gli attivisti più stimati a livello regionale. Ferrara aveva concorso alle regionarie conquistando un posto nella lista che sarà presentata per le elezioni di febbraio 2019.



«Decisione che avevo in animo da alcune settimane, considerati gli imminenti impegni personali e professionali che non mi consentirebbero di dedicarmi quanto avrei voluto e dovuto nell’imminente campagna elettorale» scrive Ferrara. L'ingegnere assicura comunque «il suo impegno ad Alghero e per Alghero come portavoce M5s in Consiglio comunale».



La decisione arriva come un fulmine a ciel sereno e scompiglia i piani dei grillini nella provincia di Sassari, ma lascia aperta la possibilità di un impegno in previsione delle elezioni Comunali di fine maggio proprio in Riviera del corallo. Ad Alghero erano inizialmente due i candidati, rimarrà in corsa soltanto Nadia Dessantis. Da Ferrara arriva semplicemente un grande «in bocca al lupo al candidato presidente Francesco Desogus e a tutta la squadra». Commenti ALGHERO - Niente consiglio regionale nel futuro di Roberto Ferrara (), portavoce del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale ad Alghero, tra gli attivisti più stimati a livello regionale. Ferrara aveva concorso alleconquistando un posto nella lista che sarà presentata per le elezioni di febbraio 2019.«Decisione che avevo in animo da alcune settimane, considerati gli imminenti impegni personali e professionali che non mi consentirebbero di dedicarmi quanto avrei voluto e dovuto nell’imminente campagna elettorale» scrive Ferrara. L'ingegnere assicura comunque «il suo impegno ad Alghero e per Alghero come portavocein Consiglio comunale».La decisione arriva come un fulmine a ciel sereno e scompiglia i piani deinella provincia di Sassari, ma lascia aperta la possibilità di un impegno in previsione delle elezioni Comunali di fine maggio proprio in Riviera del corallo. Ad Alghero erano inizialmente due i candidati, rimarrà in corsa soltanto Nadia Dessantis. Da Ferrara arriva semplicemente un grande «in bocca al lupo al candidato presidente Francesco Desogus e a tutta la squadra».