Navetta gratuita Matherland-centro

ALGHERO - E' attivo fino al 6 gennaio 2019 il servizio navetta, tramite minibus Corallino, che partirà dal Parco Matherland-Piazzale della Pace fino a Piazza Sulis-Torre Sulis e viceversa. Il minibus effettuerà fermate intermedie in Piazza Porta Terra e Piazza del Teatro, dove sarà possibile solo la discesa. La capienza massima del mezzo è di quattordici persone.



Il servizio sarà gratuito per tutti i clienti dei negozi associati al “Ccn Al centro storico”. Per usufruire del viaggio gratuito, sarà sufficiente mostrare uno scontrino o ricevuta di una spesa fatta il giorno stesso del servizio. Gli scontrini e ricevute di giorni precedenti non danno diritto alla gratuità. In assenza di scontrino, il prezzo del servizio è di un euro a famiglia andata e ritorno (fino a due adulti, più un massimo di tre bambini).



Il servizio è estremamente utile per tanti motivi, perchè permette di dare un servizio aggiuntivo ai clienti degli esercizi commerciali del Ccn; collegare le iniziative del Parco Matherland con quelle del Villaggio di Natale; offrire una soluzione a chi vuole andare in centro senza avere problemi di parcheggio. Per il momento, gli orari coincidono con quelli di apertura del Parco Matherland, ovvero: fino a giovedì 20 dicembre, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; da venerdì 21, tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Gli orari potrebbero essere suscettibili di variazioni. (partenza Parco Matherland-Piazzale della Pace: al tocco ed alla mezza di ogni ora, partenza Piazza Sulis-Torre Sulis: al quarto ed alla tre quarti di ogni ora).