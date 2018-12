Condividi | S.O. 19:10 Numerosi gli annunci di lavoro presenti nella provincia di Sassari e diversi aventi sede di lavoro Alghero. A gennaio 2019 il Sardinian Job day dell’Aspal: Per candidarsi agli annunci di lavoro bisogna accedere al portale Sardinian Job day: annunci da Alghero



ALGHERO - A gennaio 2019 il Sardinian Job day dell’Aspal, diverse le offerte di lavoro ad Alghero. Il Sardinian Job Day (SJD), è il più importante evento organizzato dall’Agenzia Sarda per Politiche Attive del Lavoro (Aspal), dedicato al mercato del lavoro in Sardegna, in programma a Cagliari (Quartiere fieristico) il 24 e 25 gennaio 2019. L’edizione 2019 è incentrata sull’innovazione digitale e sull’incidenza dei processi di trasformazione tecnologica nell’organizzazione del lavoro e nelle professioni.



Numerose e varie sono le attività previste: convegni, talk show, seminari e laboratori, dove lo scambio di informazioni, conoscenze e contatti saranno un’ottima occasione di crescita personale e professionale. Ampio spazio è riservato ai colloqui di lavoro. Importanti e molteplici sono le aree d’interesse: idee e progetti nell’area espositiva; formazione e ricerca con le scuole e le università; esperienze e innovazione con i testimonial; spirito e prospettive internazionali con gli ospiti stranieri.



