Uniss: nuovo master a Sassari

SASSARI - Il Disea-Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università degli studi di Sassari (Dipartimento di eccellenza secondo la classifica Anvur) insieme al Dipartimento di Giurisprudenza avvia un’importante collaborazione con il Gruppo assicurativo Amissima per la realizzazione di un Master universitario interdipartimentale di primo livello in “Economia & management delle assicurazioni”. Il master Emass è il frutto della collaborazione diretta tra impresa-mondo del lavoro ed università, con l'università che risponde ad un bisogno di conoscenza e assicura una formazione in uscita che rappresenta pienamente un profilo richiesto dal mercato del lavoro.



L'Università di Sassari da appuntamento all’incontro informativo Emass, che si terrà domani, mercoledì 12 dicembre, alle 10, nell’aula B1 del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (al piano terra di Via Muroni 25). «Emass – spiega il direttore del master Katia Corsi – ha lo scopo di formare e aggiornare futuri professionisti per il settore delle assicurazioni, della finanza, della gestione del rischio e della consulenza più in generale, fornendo una specializzazione unica e mirata ad un’analisi preliminare del rischio da assicurare, alla ricerca sul mercato di copertura e alle migliori soluzioni commerciali. Il Master è aperto sia ai neolaureati nelle discipline economiche e giuridiche, sia a tutti coloro che sono interessati ad un percorso formativo di elevata qualificazione professionale nel settore assicurativo. Il master è un master part-time che, senza dimenticarsi dei nostri neolaureati a cui sono destinati specifici contributi, è progettato per conciliare le esigenze lavorative e formative di quelle persone che già operano in questo settore. Il Master, infatti, è offerto in formato “blended” (in presenza e a distanza) attraverso l’erogazione di venti moduli che nell’arco di un anno si svolgono in alcuni venerdì pomeriggio e nel successivo sabato mattina».



L'iscrizione al concorso è semplice. Al candidato basterà accedere al portale Self studenti Uniss. Durante l'incontro, che oltre alla professoressa Corsi vedrà la partecipazione di Ludovico Marinò (direttore DiSea-Uniss), Valentino Sanna (Dipartimento di Giurisprudenza–Uniss), Attilio Sequi (dirigente area ricerca–Uniss) e di Antonio Scognamillo (Amissima assicurazioni), verranno presentati offerta formativa, contributi Master e modalità di partecipazione al bando.