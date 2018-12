Condividi | Red 20:21 L´Ats Sardegna ha avviato il percorso di pianificazione delle modalità operative di coordinamento del Registro dei tumori della Regione Sardegna. Analizzati i processi informativi ed informatici destinati alla raccolta dei dati nell’intero contesto regionale Registro tumori: prosegue il progetto regionale



CAGLIARI - L'Ats Sardegna ha avviato il percorso di pianificazione delle modalità operative di coordinamento del Registro dei tumori della Regione Sardegna. All'incontro, erano presenti gli operatori dell'Azienda per la tutela della salute e la referente del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio. Si ricorda che, come risaputo nell’ambiente scientifico, il Dep Lazio rappresenta un riferimento nazionale nel campo della epidemiologia ambientale e valutativa, ed il suo ruolo è quello di supportare l'Ats in questa importante fase di avvio, nell'ambito di una collaborazione reciproca siglata a titolo gratuito. Durante la riunione sono stati analizzati i processi informativi ed informatici destinati alla raccolta dei dati nell’intero contesto regionale ed è stata delineata l’organizzazione della struttura complessa aziendale Centro epidemiologico e Coordinamento registro Ttumori, che avrà la propria sede a Sassari.



L'attuazione di queste azioni, tracciate dal Consiglio regionale della Sardegna con parere favorevole dall'Ufficio del garante della privacy, ha come obiettivo quello di raccogliere e classificare le informazioni riguardo tutti i casi di neoplasia per produrre statistiche appropriate e tempestive sull'incidenza tumorale nella popolazione sarda: con l'acquisizione di questi dati, gli operatori avranno la possibilità di analizzare l'incidenza dei tumori, la loro tipologia e l'ambito territoriale di riferimento. Grazie a questa mappatura, che al momento è solo parziale e riguarda meno del 50percento del territorio regionale, sarà possibile monitorare le diagnosi di neoplasia e programmare i relativi percorsi di prevenzione e cura. Affinché il processo di raccolta diventi operativo, la Regione ha affidato un ruolo centrale al Centro epidemiologico e Coordinamento registro tumori dell'Ats Sardegna, a cui è stato affidato il compito di raccogliere i dati anagrafici e sanitari relativi a casi diagnosticati di neoplasia: dati che saranno resi disponibili dalla Direzione generale della Sanità della Regione Sardegna, dalle Aziende sanitarie e dalle strutture sanitarie private accreditate del territorio regionale. Una volta acquisiti i dati, il Centro li trasmette ad uno dei tre Registri dei tumori locali secondo il criterio della residenza anagrafica (Registro tumori nord Sardegna, Registro tumori centro Sardegna e Registro tumori sud Sardegna) che, a loro volta, li inviano al sistema centralizzato del Registro tumori della Regione Sardegna.



