LandWorks plus: tavola rotonda all´Argentiera

SASSARI – Domani, mercoledì 12 dicembre, il sindaco di Sassari Nicola Sanna parteciperà alla tavola rotonda sul progetto LandWorks plus, all’Argentiera. L'incontro, che prenderà il via alle 9.30 per concludersi alle 13, si focalizzerà sugli obiettivi e le strategie del progetto, per la tutela, alla valorizzazione ed alla rivitalizzazione del complesso minerario.



Oltre al primo cittadino, saranno presenti anche gli assessori comunali ai Lavori pubblici ed alle Politiche culturali e turismo Ottavio Sanna e Manuela Palitta, il presidente del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna Tarchisio Agus, il direttore dell'Accademia di Belle arti di Sassari Antonio Bisaccia, la dirigente dell'Istituto di istruzione superiore Devilla Nicoletta Puggioni, Stefan Tischer (docente di Architettura del paesaggio del Dipartimento di Architettura, design e urbanistica dell'Università degli studi di Sassari, Paola Serrittu (dell'associazione LandWorks), Roberta Franceschinelli (della Fondazione Unipolis), Matteo Bartolomeo e Linda Cossa (di Avanzi-Sostenibilità per azioni). L'incontro si svolgerà nella sede di LandWorks Plus, negli ex magazzini.