Presso l´Ipsar sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di formazione gratuito "Operatore della finitura e verniciatura nautica" che si terrà a Porto Torres nella sede dell'Istituto superiore "M. Paglietti" Verniciatura nautica: corso gratuito al Paglietti



PORTO TORRES - Presso l'Ipsar sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di formazione gratuito “Operatore della finitura e verniciatura nautica (pittore nautico)” che si terrà a Porto Torres nella sede di via Mare dell’Istituto d’istruzione superiore “M. Paglietti”. I destinatari sono gli utenti disoccupati over 35.



Per accedere al corso di formazione gratuito occorre recarsi al più vicino Centro per l’impiego con il nome del corso e il codice (DCT2018RDI00668 – 253). I Centri per l’Impiego attiveranno la procedura.



Le iscrizioni saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto. Per qualsiasi informazione si può contattare l'Istituto Ipsar di Tortolì al numero 070 0955956 e alla mail nurh030008@istruzione.it. È possibile consultare anche il sito web dell'Ipsar.