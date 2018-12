Condividi | Tore Piana 13:12 Scricchiola sempre più la candidatura di Solinas (Psd'Az) ma Tore Piana gli fa da scudo. «Con Zedda e il Pd alla Regione, per il nord Sardegna sarebbe la fine, affonderebbe. Si metta fine e si dica basta al Cagliari centrismo portato avanti dal Pd e da Pigliaru» Verso il voto: Piana sta con Solinas



SASSARI - «Assistiamo in questi giorni a un sempre più acceso dibattito politico in Sardegna in vista delle imminenti Elezioni Regionali. La coalizione di qui Epi fa parte, ha da diversi giorni scelto il suo candidato presidente in Christian Solinas, che sosterrà lealmente e con forte decisione. Apprendiamo che il Pd e tutta la Sinistra, che oggi sta amministrando la Regione da cinque anni, ha fatto la scelta di candidare l’attuale sindaco di Cagliari Massimo Zedda». Scricchiola sempre più la candidatura di Solinas (Psd'Az) alla presidenza della Regione Sardegna, ma Tore Piana (Epi) gli fa da scudo.



«Nulla da commentare sulla persona, ma molto da commentare politicamente su Zedda, sindaco della Città metropolitana che tanto ha levato al nord Sardegna con la complicità del Pd e del presidente Pigliaru e di tutti i consiglieri di Sinistra che sostengono questa Maggioranza. Tutti noi cittadini del nord Sardegna e noi di Energie per l’Italia ricordiamo quando si discusse la Legge regionale sugli Enti locali e si decise di indicare solamente Cagliari Città metropolitana, levando risorse e crescita a Sassari e a tutto il nord. Ricordiamo anche che, come Epi, arrivammo a chiedere provocatoriamente il disconoscimento della cittadinanza sassarese a Pigliaru» attacca Tore Piana, coordinatore regionale Energie per L’Italia.



«Ecco, noi di Epi oggi non vogliamo dimenticare quello "schiaffo" a Sassari e a tutto il nord Sardegna. Stiamo lavorando come Coalizione per riportare la situazione in equilibrio fra nord e sud della Sardegna, combattendo quel Cagliari centrismo che come Energie per l'Italia abbiamo sempre combattuto. Ecco, questa è la nostra posizione, nessuna guerra conflittuale fra nord e sud dell'Isola, ma solamente la necessità di un giusto riequilibrio delle politiche regionali, dei suoi finanziamenti, della sua ubicazione delle strutture pubbliche».