Emergenze ostetriche: via al nuovo percorso

VILLACIDRO - Avviato il percorso per la gestione delle emergenze-urgenze nell’ambito ostetrico, organizzato dall’Assessorato regionale della Sanità, in collaborazione con le Università di Cagliari e di Sassari e l’Ats Sardegna. Il percorso, che ha visto svolgersi la prima edizione giovedì, alla Casa della salute di Villacidro, coinvolgerà tutti i professionisti dei punti nascita della Sardegna per un totale di circa 1.300 persone tra medici (ginecologi, pediatri ed anestesisti), ostetriche, infermieri ed operatori socio sanitari, che parteciperanno alle attività formative nel corso del biennio 2019-2020 in circa quaranta appuntamenti.



In tali emergenze, risultano determinanti l’interazione ed il coordinamento operativo dei diversi professionisti coinvolti, che devono agire con tempestività e garanzia di efficacia, appropriatezza e qualità per assicurare i migliori esiti di salute materna e neonatale. La disponibilità di procedure operative deve essere integrata con la possibilità di formazione esperienziale, attraverso simulazioni di situazioni critiche e riflessioni sull’esperienza. Infatti, la simulazione favorisce la riproduzione di situazioni cliniche in ambiente realistico e sicuro, con possibilità di addestrarsi in gruppo per casi ed eventi che si manifestano non frequentemente, come per esempio la distocia di spalla e l’emorragia post parto.



Il corso organizzato con le metodologie didattiche più innovative prevede attività interattive, esperienziali e di simulazione. È prevista anche la presenza di un'equipe di formatori per la simulazione, che garantiranno almeno due simulazioni all'anno in ogni punto nascita per il mantenimento delle competenze per le procedure di non frequente applicazione per garantire uno staff clinico qualificato, competente ed appropriatamente addestrato. È stato acquistato il set di manichini didattici dedicati al parto necessari per la simulazione che sarà utilizzato in tutti i punti nascita.