Turismo: progetto Vivimed a Lanusei

LANUSEI – Domani, mercoledì 12 dicembre, alle 15, nella Sala polifunzionale, in Via Pistis, a Lanusei, inizierà il terzo ciclo di incontri di lavoro Living lab ecoturismo del progetto “Vivimed- Servizi innovativi per lo sviluppo della filiera del turismo nell’entroterra dell’area mediterranea”, che punta a creare e sperimentare in Ogliastra modelli innovativi di servizi turistici per promuovere sistemi locali di qualità ed un turismo sostenibile esperienziale e multi-stagionale. Il progetto è finanziato dal Programma di cooperazione transnazionale “Italia Francia marittimo 2014-2020”, promosso dall'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e da Sardegna ricerche.



Nei precedenti incontri (che si sono svolti il 14 e 29 novembre), hanno partecipato operatori del settore turistico, imprese, associazioni, cooperative sociali ed esercizi commerciali del territorio. Nel corso dei lavori, è stato approfondito il concetto di Ecoturismo e sono state analizzate le componenti essenziali di un’offerta eco-turistica integrata. I gruppi di lavoro hanno definito, in modo partecipato, i tematismi peculiari del territorio: Natura e territorio (ambiente, natura e territorio, territorialità e tacchi d’Ogliastra); Eventi (eventi e musica); Star bene (percorso culturale-gastronomico, enologia, passione e senso di appartenenza, prodotti di filiera, Blue zone e wellness).



