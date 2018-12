video Condividi | S.O. 16:00 Conferenza regionale Aree protette

Posidonia, sforzo confermato



LŽassessore regionale allŽAmbiente, impegnata ad Alghero per la firma del protocollo dŽintesa per la nascita della Rete regionale delle aree protette di Sardegna, sottolinea lŽimportanza ambientale in chiave turistica dellŽaccordo tra tutte le realtà naturalistico-ambientali dellŽIsola. Al microfono del Quotidiano di Alghero Donatella Spano conferma lŽimpegno, anche economico, per la corretta gestione della posidonia sui litorali della Riviera del Corallo. AllŽorizzonte, infatti, il via libera allŽemendamento da 400mila euro che porterà lo stanziamento globale per smantellare i siti di stoccaggio realizzati dal 2007 in città a 800mila euro. Per Alghero e gli algheresi un'ottima notizia. LŽassessore regionale allŽAmbiente, impegnata ad Alghero per la firma del protocollo dŽintesa per la nascita della Rete regionale delle aree protette di Sardegna, sottolinea lŽimportanza ambientale in chiave turistica dellŽaccordo tra tutte le realtà naturalistico-ambientali dellŽIsola. Al microfono delDonatella Spano conferma lŽimpegno, anche economico, per la corretta gestione della posidonia sui litorali della Riviera del Corallo. AllŽorizzonte, infatti, il via libera allŽemendamento da 400mila euro che porterà lo stanziamento globale per smantellare i siti di stoccaggio realizzati dal 2007 in città a 800mila euro. Per Alghero e gli algheresi un'ottima notizia. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV