Condividi | Red 19:21 Martedì, al Teatro Massimo, per il Festival della creatività giovanile, è in programma una serata nel segno di Papa Francesco e di Wim Wenders. Alle 19.30, concerto di Laurent Petitgand e, a seguire, proiezione dell´ultimo film del regista tedesco dedicato alla figura del Pontefice Cagliari in viaggio: creatività giovanili



CAGLIARI – Domani, martedì 11 dicembre, per il festival "La città che viaggia-Festa delle creatività giovanili", organizzato a Cagliari da Carovana Smi, con un folto gruppo di partner, arriva una delle serate più attese. Alle 19.30, nella sala M del Teatro Massimo, è in programma "Time flies", serata in cui al concerto di Laurent Petitgand, musicista autore di moltissime delle colonne sonore dei film del regista tedesco, seguirà la proiezione dell'ultimo lavoro di Wenders "Papa Francesco. Un uomo di parola" (Universal Picture, 2018), altro film di cui Petitgand ha firmato le musiche.



Dopo il film di Wenders sul Pontefice ed il disco, arriva una nuova tappa inedita per Petitgand: la colonna sonora con le canzoni re-interpretate. Il messaggio di Papa Francesco, di Wim Wenders, Patti Smith, Margot Petitgand e dello stesso compositore. Il potere unificatore della musica, affronta i temi della discriminazione sociale, l'ambiente e l'ingiustizia. Un viaggio attraverso diversi generi musicali: sacra, popolare, rock, folk ed elettronica. "Dopo oltre trent'anni anni di collaborazione con Wim Wenders – spiega Laurent Petitgand - questo concerto rappresenta una sorta di culmine della nostra volontà comune di illuminare il mondo, umilmente con una certa idea della poesia nel suo senso etimologico: Creando!".



Insieme al compositore francese (chitarra e canto), saranno sul palco Margot Petitgand (canto), Luan Lajus (violoncello) e Jean Christophe Mahé (percussioni). La direzione artistica del concerto è di Katia Medici. Alle 21, l'esibizione musicale sarà seguita dalla proiezione in anteprima regionale di "Papa Francesco. Un uomo di parola". La serata è organizzata da Carovana Smi, con la Fondazione Sardegna film commission, Sardegna Teatro, Caritas Cagliari e coop.Spazio 2001. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web carovana.smi@gmail.com, oppure inviare un messaggio via Whatsapp al numero 339/3537727. Commenti CAGLIARI – Domani, martedì 11 dicembre, per il festival "La città che viaggia-Festa delle creatività giovanili", organizzato a Cagliari da Carovana Smi, con un folto gruppo di partner, arriva una delle serate più attese. Alle 19.30, nella sala M del Teatro Massimo, è in programma "Time flies", serata in cui al concerto di Laurent Petitgand, musicista autore di moltissime delle colonne sonore dei film del regista tedesco, seguirà la proiezione dell'ultimo lavoro di Wenders "Papa Francesco. Un uomo di parola" (Universal Picture, 2018), altro film di cui Petitgand ha firmato le musiche.Dopo il film di Wenders sul Pontefice ed il disco, arriva una nuova tappa inedita per Petitgand: la colonna sonora con le canzoni re-interpretate. Il messaggio di Papa Francesco, di Wim Wenders, Patti Smith, Margot Petitgand e dello stesso compositore. Il potere unificatore della musica, affronta i temi della discriminazione sociale, l'ambiente e l'ingiustizia. Un viaggio attraverso diversi generi musicali: sacra, popolare, rock, folk ed elettronica. "Dopo oltre trent'anni anni di collaborazione con Wim Wenders – spiega Laurent Petitgand - questo concerto rappresenta una sorta di culmine della nostra volontà comune di illuminare il mondo, umilmente con una certa idea della poesia nel suo senso etimologico: Creando!".Insieme al compositore francese (chitarra e canto), saranno sul palco Margot Petitgand (canto), Luan Lajus (violoncello) e Jean Christophe Mahé (percussioni). La direzione artistica del concerto è di Katia Medici. Alle 21, l'esibizione musicale sarà seguita dalla proiezione in anteprima regionale di "Papa Francesco. Un uomo di parola". La serata è organizzata da Carovana Smi, con la Fondazione Sardegna film commission, Sardegna Teatro, Caritas Cagliari e coop.Spazio 2001. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web carovana.smi@gmail.com, oppure inviare un messaggio via Whatsapp al numero 339/3537727.