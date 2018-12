Condividi | Red 22:08 La progettazione culturale è al centro dell´incontro “Hangar on tour. Re-inventare il futuro”, in programma giovedì, a Sassari. Un appuntamento organizzato dall´Assessorato comunale alle Politiche culturali e turismo, in collaborazione con "Format-azione”, progetto promosso da Meridiano Zero Re-inventare il futuro: incontro a Palazzo Infermeria



SASSARI - La progettazione culturale è al centro dell'incontro “Hangar on tour. Re-inventare il futuro”, in programma giovedì 13 dicembre, a Palazzo Infermeria San Pietro, a Sassari. Un appuntamento organizzato dall'Assessorato comunale alle Politiche culturali e turismo, in collaborazione con "Format-azione”, progetto promosso da Meridiano Zero. Un pomeriggio per introdurre le associazioni del territorio e gli operatori culturali alla visione dell'impresa culturale, al project management, alla comunicazione strategica.



Si parte alle 15.30, con il laboratorio “Mrs Wolf risolve i problemi”, condotto da Valeria Dinamo, direttrice del progetto Hangar, voluto dall'Assessorato alla Cultura e Turismo della Regione Piemonte e realizzato dalla Fondazione Piemonte dal vivo. Rivolto a chi vuole sviluppare le proprie competenze e capacità manageriali in ambito culturale, il progetto punta a diffondere la cultura progettuale ed a potenziare la capacità di ciascuno di prendere decisioni strategiche. Durante l'incontro in Largo Infermeria, verranno analizzati esempi concreti di progettazione culturale, verranno dati suggerimenti sulla risoluzione dei problemi e si cercherà di trovare vie di sviluppo per progetti culturali già avviati o in incubazione, come farebbe Hangar, se dovesse occuparsi dei casi in esame.



Alle 17, è prevista la presentazione del libro “La (quasi) impresa, manuale d'uso per operatori culturali”, a cura di Hangar, edito dal Gruppo Sole 24 ore. Si tratta di un vademecum, che descrive le trasformazioni in atto nel settore, accanto a spunti e riflessioni utili per coloro che desiderano o hanno già scelto di fare della cultura il proprio lavoro. In dialogo con Dinamo, saranno l'assessore comunale alle Politiche culturali e turismo Manuela Palitta ed il consigliere comunale Giuseppe Mascia, che modererà anche la discussione pubblica che vedrà coinvolte le associazioni culturali del territorio.



