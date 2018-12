Condividi | M.P. 13:56 È stata prorogata al 20 gennaio 2019 la scadenza dei termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il “Bonus Idrico” per l´anno 2017 Porto Torres, bonus idrico: scadenza 20 gennaio



PORTO TORRES - È stata prorogata al 20 gennaio 2019 la scadenza dei termini per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il “Bonus Idrico” per l'anno 2017. L’avviso integrale è pubblicato nella home page del sito web del Comune, sezione Avvisi e Scadenze.



Possono presentare domanda per il “Bonus Idrico” i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel territorio del Comune di Porto Torres (residenza anagrafica nell'alloggio servito dal contratto di fornitura idrica); essere titolari nell’anno 2017 di un contratto attivo di fornitura per “Uso domestico residente” del Servizio idrico Integrato o, in caso di utenze condominiali, la residenza dovrà coincidere con l'indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale; possesso del contratto di fornitura idrica, diretto o condominiale, relativo all'abitazione di residenza del nucleo familiare.



Inoltre è richiesto il possesso di certificazioni reddituali Isee in corso di validità inferiore alla soglia predefinita di 20mila euro. La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Torres, in Piazza Umberto I, entro e non oltre le ore 12 del 20 gennaio.