Lo Presepi de l´Alguer: inaugurazione e benedizione

ALGHERO - Sarà inaugurato oggi (lunedì), alle 18, a Lo Quarter, "Lo Presepi de l'Alguer", uno dei presepi istituzionali a cura della Fondazione Alghero, in collaborazione con la Chiesa di San Francesco. Il "Presepe contemplativo sonoro in movimento", realizzato da Padre Rino Zunnui, sarà ospitato al piano terra del palazzo della Fondazione Alghero e sarà possibile visitarlo tutti i giorni, dalle 9 alle 19.30. Gli altri Presepi istituzionali saranno ospitati a Porta Terra, nella Sala del Sindaco, realizzato da Tonino Serra; all'Info Point (ex Casa del caffè), con le opere di Andrea Cocco; nella Chiesa di San Francesco, realizzato dai gruppi della comunità ecclesiale di San Francesco.