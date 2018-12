Condividi | Red 11:23 Pubblicato dalla Regione autonoma della Sardegna l’avviso per la presentazione da parte delle agenzie formative di proposte progettuali per l’istituzione di percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale Agenzie formative: avviso online



CAGLIARI - Pubblicato dalla Regione autonoma della Sardegna l’avviso per la presentazione da parte delle agenzie formative di proposte progettuali per l’istituzione di percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale (per la qualifica professionale triennale di livello 3 Eqf). L’avviso ha una dotazione finanziaria di 5.172.320euro: 2.191.897 attinti da Fondo sociale europeo, 2milioni di risorse regionali e 980.423euro di risorse ministeriali.



Dedicati ai ragazzi in possesso della licenza media che si apprestano a decidere (a gennaio 2019) come proseguire gli studi, i percorsi di istruzione e formazione professionale concorrono a ridurre la dispersione scolastica nell’Isola. Come valore aggiunto tendono a creare un ponte tra il mondo della formazione ed il mondo produttivo, con un ruolo rilevante affidato, nel triennio, all’attività pratica, che potrà svolgersi in tre modalità: alternanza formazione–lavoro, apprendistato ed impresa formativa simulata. Le agenzie formative sono chiamate dall’avviso a presentare progetti di percorsi finalizzati al conseguimento di ventidue qualifiche professionali, previste nel repertorio nazionale. Operatore chimico, elettrico ed elettronico, ma anche operatore agricolo, delle lavorazioni artistiche, del legno, del benessere e della ristorazione, sono alcune delle figure professionali elencate nell’avviso.



Le candidature per la costituzione dell’offerta formativa potranno essere presentate da agenzie formative singole o in raggruppamento temporaneo in possesso degli specifici requisiti dettagliati nel testo dell’avviso e dovranno essere trasmesse esclusivamente per mezzo della procedura telematica disponibile nell'area riservata sul portale Sardegna Lavoro, entro le 11 di lunedì 17 dicembre. Per illustrare l’avviso ai suoi destinatari, ieri era in programma all’Assessorato regionale del Lavoro un tavolo tecnico con le agenzie formative.



