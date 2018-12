Condividi | Red 23:58 Il Banco di Sardegna Sassari ritrova la vittoria nel campionato Lba imponendosi per 74-86 sulla Virtus Bologna La Dinamo espugna il PalaDozza



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ritrova la vittoria nel campionato Lba ed espugna il PalaDozza imponendosi per 74-86 sulla Virtus Bologna. Top scorer tra le fila biancoblu Scott Bamforth, a segno con 27punti, 6/11 da tre, 4assist e 5falli subiti, per un totale 29 di valutazione. Prova di grande sostanza per Jack Cooley (16punti, 7rimbalzi e 5falli subiti) e Jaime Smith (14punti e 4asssist). Ottimo impatto di Dyshawn Pierre, a referto con 7punti, 3/4 da due, 5rimbalzi e 2assist. Il Banco partirà lunedì verso l’Olanda, dove mercoledì 12 dicembre inizierà il cammino nel second round di Fiba Europe cup: nel Game 1, affronteranno il Donar Groninger.



Coach Esposito manda in campo Smith, Petteway, Gentile, Thomas e Cooley, la Virtus risponde con Punter, Taylor, Aradori, M’baye e Qvale. La Virtus parte forte condotta da Punter firmando un break di 8-2, il Banco si sblocca con Cooley e Thomas e dimezza lo svantaggio. Botta e risposta dall’arco tra Aradori e Smith. I padroni di casa si portano avanti con Punter fino al +12. I sassaresi accorciano le distanze con Polonara, Spissu e Pierre. Al 10’, il tabellone dice 25-18. Ad aprire la seconda frazione c’è la bomba di Bamforth: canestro and one di Pierre e tap in di Cooley. La Dinamo accorcia e si riporta a -1 con il centro biancoblu. Reazione bianconera con Cournooh e Taylor. Smith suona la carica e due triple di Bamforth chiudono un parziale positivo da 3-10, che riporta il Banco a -1. Cooley a cronometro fermo sigla la parità, ancora Bamforth (già a quota 14punti) scrive il sorpasso. I biancoblu arrivano a +3, Bologna accorcia e quando suona la sirena la Virtus è avanti di misura 43-42.



Al rientro dall'intervallo lungo, gli uomini di Esposito entrano con grinta sul campo: apre le danze Smith in lunetta. Bamforth prosegue la sua cavalcata dall’arco ed è vantaggio sassarese. Il Banco piazza un parziale positivo da 6-15: 2+1 di Thomas, Cooley a cronometro fermo e canestro and one di Bamforth. Baldi Rossi sblocca i suoi, ma Sassari continua la sua corsa: si accende Petteway che, con una schiacciata porta il vantaggio alla doppia cifra. Una tripla di Thomas chiude il terzo quarto 58-69. L’ultima frazione si apre con un parziale delle V nere di 11-2: a condurre i padroni di casa Punter che, con due triple, riporta i suoi a un possesso di distanza. Reazione biancoblu con lay up di Smith e 5punti di Bamforth (69-78). Il duello tra il giocatore originario di Albuquerque e Punter entusiasma i presenti. Aradori colpisce dai 6,75 e tiene viva Bologna. Bamforth monetizza il fallo di Punter a cronometro fermo, Cooley fa la voce grossa nel pitturato e sigla il +10 quando inizia l’ultimo minuto di gioco. Petteway mette il sigillo sulla vittoria e la Dinamo ritrova la vittoria.



VIRTUS BOLOGNA-BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI 74-86:

VIRTUS BOLOGNA: Punter 25, Pajola 2, Taylor 5, Baldi Rossi 5, Cappelletti, Kravic 10, Aradori16, Berti, M’baye 4, Cournooh 2, Qvale 5. Coach Pino Sacripanti.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 2, Smith 14, Bamforth 27, Petteway 6, Devecchi, Magro 1, Pierre 7, Gentile, Thomas 11, Polonara 2, Diop, Cooley 16. Coach Vincenzo Esposito.

PARZIALI: 25-18, 43-42, 58-69. Commenti SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ritrova la vittoria nel campionato Lba ed espugna il PalaDozza imponendosi per 74-86 sulla Virtus Bologna. Top scorer tra le fila biancoblu Scott Bamforth, a segno con 27punti, 6/11 da tre, 4assist e 5falli subiti, per un totale 29 di valutazione. Prova di grande sostanza per Jack Cooley (16punti, 7rimbalzi e 5falli subiti) e Jaime Smith (14punti e 4asssist). Ottimo impatto di Dyshawn Pierre, a referto con 7punti, 3/4 da due, 5rimbalzi e 2assist. Il Banco partirà lunedì verso l’Olanda, dove mercoledì 12 dicembre inizierà il cammino nel second round di Fiba Europe cup: nel Game 1, affronteranno il Donar Groninger.Coach Esposito manda in campo Smith, Petteway, Gentile, Thomas e Cooley, la Virtus risponde con Punter, Taylor, Aradori, M’baye e Qvale. La Virtus parte forte condotta da Punter firmando un break di 8-2, il Banco si sblocca con Cooley e Thomas e dimezza lo svantaggio. Botta e risposta dall’arco tra Aradori e Smith. I padroni di casa si portano avanti con Punter fino al +12. I sassaresi accorciano le distanze con Polonara, Spissu e Pierre. Al 10’, il tabellone dice 25-18. Ad aprire la seconda frazione c’è la bomba di Bamforth: canestro and one di Pierre e tap in di Cooley. La Dinamo accorcia e si riporta a -1 con il centro biancoblu. Reazione bianconera con Cournooh e Taylor. Smith suona la carica e due triple di Bamforth chiudono un parziale positivo da 3-10, che riporta il Banco a -1. Cooley a cronometro fermo sigla la parità, ancora Bamforth (già a quota 14punti) scrive il sorpasso. I biancoblu arrivano a +3, Bologna accorcia e quando suona la sirena la Virtus è avanti di misura 43-42.Al rientro dall'intervallo lungo, gli uomini di Esposito entrano con grinta sul campo: apre le danze Smith in lunetta. Bamforth prosegue la sua cavalcata dall’arco ed è vantaggio sassarese. Il Banco piazza un parziale positivo da 6-15: 2+1 di Thomas, Cooley a cronometro fermo e canestro and one di Bamforth. Baldi Rossi sblocca i suoi, ma Sassari continua la sua corsa: si accende Petteway che, con una schiacciata porta il vantaggio alla doppia cifra. Una tripla di Thomas chiude il terzo quarto 58-69. L’ultima frazione si apre con un parziale delle V nere di 11-2: a condurre i padroni di casa Punter che, con due triple, riporta i suoi a un possesso di distanza. Reazione biancoblu con lay up di Smith e 5punti di Bamforth (69-78). Il duello tra il giocatore originario di Albuquerque e Punter entusiasma i presenti. Aradori colpisce dai 6,75 e tiene viva Bologna. Bamforth monetizza il fallo di Punter a cronometro fermo, Cooley fa la voce grossa nel pitturato e sigla il +10 quando inizia l’ultimo minuto di gioco. Petteway mette il sigillo sulla vittoria e la Dinamo ritrova la vittoria.VIRTUS BOLOGNA: Punter 25, Pajola 2, Taylor 5, Baldi Rossi 5, Cappelletti, Kravic 10, Aradori16, Berti, M’baye 4, Cournooh 2, Qvale 5. Coach Pino Sacripanti.BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 2, Smith 14, Bamforth 27, Petteway 6, Devecchi, Magro 1, Pierre 7, Gentile, Thomas 11, Polonara 2, Diop, Cooley 16. Coach Vincenzo Esposito.PARZIALI: 25-18, 43-42, 58-69.